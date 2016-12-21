ООН приветствует заявление России, Турции и Ирана по Алеппо

Женева, 21 декабря. ООН приветствует совместное заявление России, Турции и Ирана по Сирии, в частности Алеппо, по итогам встречи в Москве, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

На встрече в Москве министры иностранных дел России, Ирана и Турции обсудили вопросы урегулирования сирийского кризиса, а также уделили внимание ситуации в Алеппо. Также к переговорам представителей внешнеполитических ведомств подключились и главы Минобороны трех стран.

«Я приветствую совместное заявление и считаю его полезным в деле содействия возобновлению межсирийских переговоров в Женеве 8 февраля», — констатировал Мистура.

Читайте также: Сирия новости 21 декабря 2016 12.30: в Алеппо и Латакию прибыли беженцы из Идлиба, САА отразила удар ИГИЛ в Хомсе