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ООН приветствует заявление России, Турции и Ирана по Алеппо
Политика

ООН приветствует заявление России, Турции и Ирана по Алеппо

21.12.2016 13:30
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ООН приветствует заявление России, Турции и Ирана по Алеппо

Женева, 21 декабря. ООН приветствует совместное заявление России, Турции и Ирана по Сирии, в частности Алеппо, по итогам встречи в Москве, заявил спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

На встрече в Москве министры иностранных дел России, Ирана и Турции обсудили вопросы урегулирования сирийского кризиса, а также уделили внимание ситуации в Алеппо. Также к переговорам представителей внешнеполитических ведомств подключились и главы Минобороны трех стран.

«Я приветствую совместное заявление и считаю его полезным в деле содействия возобновлению межсирийских переговоров в Женеве 8 февраля», — констатировал Мистура.

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Катерина Тимошенская
#стаффан де мистура
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