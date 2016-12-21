Кустурица надеется, что Трамп спасет мир от «огромной войны»

Москва, 21 декабря. Известный режиссер Эмир Кустурица считает, что избранный президент США Дональд Трамп поможет сохранить равновесие в мире.

Обладатель многочисленных премий Каннского фестиваля Эмир Кустурица прокомментировал избрание Трампа в качестве нового президента США. «Если бы мадам Клинтон была выбрана, я думаю, была бы огромная война, сейчас с Трампом, я думаю, что этого не будет», — заявил знаменитый режиссер. Об этом он рассказал журналистам перед премьерой своей новой киноленты «По млечному пути». Примечательно, что темой нового фильма Кустурицы также является напряженность в мире и период войны в Боснии.