Ветер перемен: почему госминистр Великобритании не признал вину России в Алеппо

Госминистр Великобритании Алан Дункан отказался обвинить Россию в нарушении международного права в Сирии. Видеозапись этого выступления публикует издание The Independent. Такое поведение Дункана вызвало острое недовольство в Лондоне. О чем говорит эта ситуация, поворачивается ли Запад к Москве лицом? Выясняло Федеральное агентство новостей.

Как это было: вначале Дункан признал, что в результате действий России в Алеппо погибло более трех тысяч граждан, а еще 500 тысяч оказались в осадном положении. Он высказался и в духе того, что именно российские ВКС разрушали медицинские учреждения. Такая точка зрения, как известно, популярна за Западе. Но затем началось необъяснимое. Отвечая на вопрос, нарушила ли Россия международное законодательство, госминистр ответил так: не знаком с формальными подробностями и лучше промолчу, чем буду говорить неточности. Мол, сложный вопрос с точки зрения юридических норм.

Заявление Дункана очень не понравилось членам Консервативной партии: они подметили, что оно идет вразрез с мнением министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. А он, на минуточку, непосредственный начальник Дункана. Он же на прошлой неделе прямо обвинил Россию в невыполнении обязательств гуманитарного плана и проваленных доставках гумпомощи во время осады Алеппо.

«Он отказался признать вину России не потому, что она с его точки зрения не нарушала международное право. Он сказал: сирийское досье — не мое дело, я этим вопросом не занимаюсь. Только на этом основании он отказался обвинить Москву, а не потому, что он такой правоверный. Действительно, Россия находится в Сирии по приглашению законного правительства Дамаска, в этом Дункан прав. Сотрудник МИД повел себя ответственно и не стал делать утверждений голословно», — комментирует ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Такое поведение, впрочем, для цивилизованного Запада — большая редкость. Многие политики отнюдь не чураются обвинить Россию, не прибегая к помощи хоть каких-нибудь доказательств. И все мы помним, почему.

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«В сирийском конфликте участвуют много стран, но только Россия находится там по приглашению правительства и имеет право участвовать в решении проблем. Но на Западе уже несколько лет существует тенденция игнорировать существующее правительство, признавая его диктаторским и нелегитимным, недостойным для поддержания контактов. Оно утратило доверие простого народа. Потому страны Запада уже несколько лет поддерживают повстанческие силы, которые ведут борьбу с правительством Асада. Им кажется, что если они победят, то тогда правительство будет свергнуто и придет настоящая демократия», — отмечает для ФАН политолог Юрий Почта.

В то же время, по его словам, британский госминистр исходит из реальной ситуации, видя, что происходит на Ближнем Востоке.

«Россия, поддерживая Асада и согласуя свою активность с Турцией, Ираном, в какой-то степени с Израилем и США, добивается больших успехов в борьбе против ИГ (арабское название — ДАИШ, запрещена на территории РФ). И не признавать это невозможно. Англичане ориентируются и на то, что меняется направление ветра из Вашингтона. Уже почти ставший президентом Трамп исходит из того, что Штатам не стоит влезать в конфликты в других странах, а надо заниматься собственными делами. Кроме того, идут успешные переговоры в Москве между главами МИД России, Ирана и Турции, а также между министрами обороны этих стран. Возможно, нам надо вот такие факты и такое течение событий переворачивать в свою пользу, заставляя британских чиновников быть более осторожными и более трезвыми в оценке ситуации», — добавляет Почта.