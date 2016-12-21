FAN-TV Лента новостей
Сирия сегодня: усилия ООН, фальшивые «дети Алеппо», «бесноватый» американец
Новости Сирии

Сирия сегодня: усилия ООН, фальшивые «дети Алеппо», «бесноватый» американец

Вчера 13:28
458

Сирия сегодня: усилия ООН, фальшивые «дети Алеппо», «бесноватый» американец

Сирия сегодня, 21 декабря. Запад рвется в Алеппо, террористы используют детей для лживой пропаганды, «бесноватый» американец радуется убийству российского посла Карлова.

Запад рвется в Алеппо

Организация Объединенных Наций готова к немедленному размещению наблюдателей в Алеппо в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, принятой 19 декабря, заявил уходящий со своего поста генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун.

По словам главы ООН, у него на примете есть около 100 человек, которые могли бы стать первыми наблюдателями, большинство из них — граждане Сирии. «Они могут быть размещены (в Алеппо) немедленно, как только будут созданы необходимые условия», — отметил Пан Ги Мун в интервью российским журналистам.

Совет Безопасности ООН принял резолюцию по размещению международных наблюдателей для мониторинга ситуации в Восточном Алеппо, только что освобожденном от террористов запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра» и других групп боевиков, выступающих против законного президента Сирии Башара Асада.

Резолюция предусматривает мониторинг эвакуации из Алеппо мирных жителей, а также призывает к оказанию гуманитарной помощи населению в виде поставок продовольствия и предоставления медицинских услуг.

Документ предусматривает личное участие генерального секретаря ООН в подготовке наблюдателей.

Кто использует «детей Алеппо» в своих целях

Бороться с попытками использовать образы «страдающих детей» для оправдания терроризма, как это происходит в связи с ситуацией в Алеппо, призвал лидер фракции «Единой России» в Госдуме, вице-спикер нижней палаты парламента Владимир Васильев.

Васильев напомнил, что ранее египетский суд арестовал местного жителя, организовавшего в одном из неблагополучных районов города Порт-Саид постановочные съемки с фальшивыми «детьми Алеппо». Для съемок использовали девочку из неблагополучной семьи, которую вымазали красной краской, перебинтовали и выдали за «жертву российских бомбардировок».

«Это очень одна опасная тенденция, — подчеркнул Васильев, комментируя случай в Порт-Саиде. — Вы знаете, что терроризм использует детей. Идеология человеконенавистничества внедряется в головы подросткам и детям».

«Этому надо противостоять. Потому что терроризм, если его принимает и оправдывает какая-то часть общества, а СМИ не дают оценки, придет к вам», — подчеркнул вице-спикер Госдумы.

Бесноватые радуются убийству российского посла Карлова

Убийство в Анкаре российского посла Андрея Карлова было не терактом, а «возмездием за преступления Владимира Путина» в Сирии, не стесняясь, пишет обозреватель New York Daily News Герш Кунтцман.

По словам обозревателя, он не «льет слезы» по убитому послу и удивляется, что нечто подобное не случилось раньше. В статье Кунтцман называет погибшего дипломата «воплощением политики, из-за которой сбрасывались бомбы, убивающие детей». Журналист, рассказывая об Алеппо, уверяет, что якобы там «самолеты разрушили целый город», а «сирийский безумец Асад получал помощь для своей кровопролитной кампании». Убийство российского посла обозреватель нью-йоркского издания назвал «свершившимся правосудием».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «бесноватыми» политиков и общественных деятелей, высказывающих одобрение в адрес террориста, убившего Андрея Карлова. Подобными заявлениями, в частности, отметились некоторые украинские политики, в том числе скандальный депутат Верховной рады Владимир Парасюк, который назвал убийцу не террористом, а героем.

комментарии
Алексей Громов
#пан ги мун #владимир васильев #андрей карлов
Новости партнеров
Эксклюзив

Воруйте дальше, живите лучше: киевляне рассказали о жизни с новыми тарифами на ЖКХ

Сегодня 19:07
59

Погребинский: Изгнание Савченко из ПАСЕ только повысит ее популярность

Сегодня 18:36
119

Главные новости 22 декабря

Сегодня 18:35
236

«Гоблин» Пучков о приговоре Карауловой: Терроризм таблетками не лечится

Сегодня 18:09
181

Сирия сегодня: не все покинули Алеппо, операция в Пальмире, турки гибнут от ИГ

Сегодня 17:44
529
Показать еще
Новости по теме

Сирия: террористы обстреляли Алеппо, Дамаск и Хаму

23:22

Восточное Алеппо покинули раненые и больные сирийцы

22:02

Сирия сегодня: оппозиция ждет предложений, резолюция по Алеппо, ВВС Турции атаковали Аль-Баб

20:55

В Алеппо начали прибывать автобусы с беженцами из Идлиба

19:09

Джабаров: Освобождение Алеппо — лишь один шаг на пути к победе над терроризмом

19:01
Перейти в раздел
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Воруйте дальше, живите лучше: киевляне рассказали о жизни с новыми тарифами на ЖКХ

19:07

Алеппо: более 180 раненых были эвакуированы в турецкие больницы

19:06

Украинцы требуют привлечь Порошенко к ответственности за вранье

19:05

Хмеймим получает лучшее оборудование и высокоточное оружие из России

18:55

Морская авиация Балтийского флота отрабатывает дозаправку самолетов в воздухе

18:55

Власти Литвы переполошились из-за российских «жучков» в своих компьютерах

18:55

Директор Ленкома благодарит бога, что Чурикова избежала более тяжелых травм

18:51

Не плачь, Обама: большинство жителей США не верят в русских хакеров

18:50

МВД Германии назвало имя исполнителя теракта в Берлине

18:47

ДНР: окрестности Ясиноватой вновь оказались под уларами артиллерии ВСУ

18:47

Турция в бою с ИГИЛ в Алеппо потеряла 20 солдат

18:44

Пушков: Украина выгнала из ПАСЕ главный «символ борьбы с Россией»

18:36
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Воруйте дальше, живите лучше: киевляне рассказали о жизни с новыми тарифами на ЖКХ
Читать
Закрыть