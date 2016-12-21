Рогозин призвал обеспечить морское сообщение между Сочи и Крымом к лету 2017-го

Севастополь, 21 декабря. Вице-премьер Дмитрий Рогозин призвал власти Крыма содействовать налаживанию регулярного морского сообщения между Сочи и городами полуострова Крым. Такое решение, по его словам «нельзя откладывать в долгий ящик».

«Мы ставим амбициозные задачи на будущее, — заявил вице-премьер на заседании в честь 15-летия Морской коллегии Крыма. — Давайте примем решение сегодня, не откладывая в долгий ящик. Уже не за горами начало нового курортного сезона 2017 года».

По словам Рогозина, тема морского сообщения уже поднималась на совещании у президента.