Без моральных ограничений: как терроризм проникает в западные СМИ

Обозреватель газеты New York Daily News Герш Кунтцман в своей статье написал, что убийство посла Российской Федерации в Турции Андрея Карлова стало не терактом, а «возмездием за преступления» в Сирии. Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с экспертом кощунственные публикации западных СМИ об убийстве российского дипломата.

Кунтцман удивляется, что убийство Карлова не произошло еще несколько месяцев назад, поскольку российский дипломат был «воплощением» российской политики, в рамках которой «сбрасывались бомбы, убивающие детей». По мнению журналиста, Карлов якобы был не дипломатом, а солдатом. Теперь, отметил Кунтцман, «правосудие свершилось».

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«По правде сказать, не вижу ничего удивительного. Я ждал, кто все-таки это напишет. Нет, конечно, не стоит сравнивать западные СМИ и западных политиков с украинскими. Последние — это вообще какой-то фейк, нонсенс — то, чего просто не должно существовать и никогда не будет существовать ни в одной цивилизованной стране. Для западных политиков все же существует определенная красная черта, переходить которую нельзя, существуют определенные понятия приличия. Даже Джон Кирби, тот самый, который пару месяцев назад буквально угрожал России терактами и затыкал рты российским журналистам на пресс-конференциях, и тот отреагировал сдержанно и по-человечески — спокойно и подчеркнуто вежливо выразил соболезнования. Это как бы нормально. Ненормальна реакция New York Daily News. Хотя она ненормальна с точки зрения человеческой морали и дипломатического этикета. Увы, на фоне информационной войны, развязанной против России она не то, чтобы нормальна, в общем, она вполне укладывается в логику этой войны», — пояснил ФАН военный и политический эксперт, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Эксперт заметил, что Герш Кунцтман не дипломат, не политик, поэтому он может озвучивать то, что другим мешает политес. Вот он и озвучил. Не озвучил бы он — озвучил бы кто другой, просто это должно было прозвучать в той или иной форме.

«Другой вопрос, что это настоящая трагедия, и любое подобное заявление будет отдавать высокой степенью циничности. Но прав журналист лишь в том, что убийство Карлова — это действительно один их эпизодов реакции наших оппонентов на нашу помощь правительству Сирии. И боюсь, этот теракт далеко не последний. Те, кто хочет, чтобы хаос в Сирии продолжался, понимают, что начинают проигрывать, и теперь не остановятся ни перед чем. Причем они будут вести войну против нас на всех фронтах — от непосредственно фронта войны — до наглых и циничных атак против наших граждан, непременно сопровождаемых не менее наглыми и циничными комментариями в западных СМИ. Конечно, я не хочу сказать, что газета New York Daily News как-то связана с террористами и занимается информационным обеспечением их деятельности, но совершенно очевидно, что они добиваются одной цели, просто разными способами. И это прискорбно не только для отдельной газеты, но и для всех западных СМИ, которые из источников информации превращаются в орудие пропаганды, причем бесчеловечной пропаганды, для которой не существует никаких моральных ограничений», — резюмировал Дмитрий Родионов.