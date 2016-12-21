Появилась новая версия гибели дочери турецкого дипломата в Баку

Баку, 21 декабря. Погибшая в Баку дочь советника при посольстве Турции в Азербайджане могла стать жертвой преднамеренного убийства или несчастного случая.

Как пишет Sputnik, со ссылкой на правоохранительные органы, полиция осмотрела место происшествия – детскую комнату. Окно на десятом этаже здания, из которого выпала девушка, расположено низко от пола. Оно выходит на центральную часть города. По одной из версий, девушка могла выглянуть в окно и нечаянно выпасть. Отмечается, что пол в комнате скользкий.

Также рассматривается версия преднамеренного убийства и самоубийства. Ранее сообщалось, что у 15-летней девушки были проблемы в лицее.

Напомним, дочь советника при посольстве Турции в Азербайджане Гюнляр Шавваль погибла в среду, выпав из окна многоэтажного здания.