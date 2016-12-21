В ДНР рассказали, как СЦКК спасает Дебальцево от ВСУ

Донецк, 21 декабря. Ситуация под Дебальцево остается под контролем благодаря действиям российских офицеров из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), заявили представители оперативного командования Донецкой народной республики (ДНР).

В командовании ДНР подчеркнули, что обстрелы ВСУ в районе Дебальцево продолжаются, однако непростую ситуацию удается держать под контролем.

«Ситуация могла бы быть хуже, если бы регулярно не вмешивались офицеры российского представительства в СЦКК, — рассказали в военном ведомстве республики. — На любое нарушение они оперативно запрашивают режим тишины. Именно это дает возможность контролировать ситуацию в этом районе».

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