Россия назвала условие приостановки авиасообщения с Таджикистаном 22 декабря

Москва, 21 декабря. Минтранс РФ может с 22 декабря прекратить авиасообщение с Таджикистаном, если Душанбе продолжит отказываться от договоренностей по российско-таджикскому сообщению.

В российском транспортном ведомстве прокомментировали отказ Душанбе выдавать разрешение на полет отечественного перевозчика «Ямал» по маршруту Худжанд-Жуковский, отметив его «не правомочность». Результатом подобных действий может стать остановка воздушного сообщения между странами с полуночи 22 декабря, если власти Таджикистана продолжат нарушать соответствующий протокол. Ранее сообщалось, что российский Минтранс заявил о попытках таджикской стороны пересмотреть договоренности по полетам между двумя странами.