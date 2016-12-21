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Меньшее из двух зол: почему командир «Азова» заговорил о третьем Майдане
Украина

Меньшее из двух зол: почему командир «Азова» заговорил о третьем Майдане

Вчера 13:11
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Переворота не будет: почему командир «Азова» заговорил о третьем Майдане

Депутат Верховной Рады Украины и командир полка «Азов» Национальной гвардии Андрей Билецкий сообщил, что действующая власть может быть свергнута в любой момент. Впрочем, на самом деле, это попытка главаря националистов выставить режим Порошенко меньшим злом, считает независимый политолог Павел Святенков.

«Власть должна понимать, что ей не доверяют 90-95 процентов населения! И достаточно любой спички, чтобы ситуация взорвалась. А спичкой может быть любое событие. Какая-нибудь глупость, какой-то кортеж собьет бабушку — что угодно», — заявил Билецкий.

Кроме того, главарь нацбата подчеркнул, что в случае начала боевых действий в Киеве никто не встанет на защиту действующего президента страны Петра Порошенко. По его мнению, нет тех силовиков, которые три месяца простояли бы на Майдане и охраняли бы спокойствие столицы.

По мнению Павла Святенкова, к словам Билецкого нельзя относиться всерьез. Вероятнее всего, речь идет всего лишь о попытке действующей власти отвлечь внимание от происходящего в стране хаоса.

Переворота не будет: почему командир «Азова» заговорил о третьем Майдане

"Это попытка Киева показать украинскому народу — мол, смотрите, если не Порошенко, то к власти придет полк "Азов" или ему подобные. Серьезных достижений у украинской власти мало. Ну, может быть, получат они в ближайшее время безвизовый режим с ЕС. Впрочем, скорее всего он будет действовать в туристическом формате, возможности же работать на территории Европы он не даст.

Не забывайте, что приближается смена администрации Белого дома. Коллегия выборщиков проголосовала, результаты известны: Дональд Трамп из предполагаемого победителя превратился в настоящего победителя. Соответственно, уходит покровитель нынешнего украинского руководства, вице-президент США Джо Байден. Смягчение курса США по отношению к Москве вполне возможна», — пояснил эксперт.

В этих условиях Петр Порошенко может оказаться таким же ненужным, каким ранее оказался экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который привел Тбилиси к лобовому столкновению с Москвой в 2008 году.

Переворота не будет: почему командир «Азова» заговорил о третьем Майдане

«Можно предположить, что Билецкому дали задание произнести подобные слова, потому что вряд ли действующие власти позволили бы, чтобы им напрямую угрожали. Нынешний киевский режим достаточно жесткий и просто так своих позиций не сдаст. Тем более он сам пришел к власти в результате переворота», — заключил политический консультант.

Напомним, еще в середине ноября лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что в случае нового государственного переворота ускорится распад Украины. В конце сентября в СМИ появилась информация о том, что лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко готовит новый Майдан в Киеве. Главным поводом для протестов стали высокие тарифы на коммунальные услуги.

комментарии
Сергей Чемеков
#петр порошенко #андрей билецкий #павел святенков
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