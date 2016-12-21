Побег в ИГ был ошибкой: Караулова извинилась перед судом в Москве

Москва, 21 декабря. В ходе своего последнего слова в Московском окружном военном суде несостоявшаяся террористка Варвара Караулова попросила прощения у присутствующих за свой неразумный поступок. Она подчеркнула, что не хотела воевать на стороне террористов ИГИЛ и не хотела причинить никому вред.

«Я рада, что обстоятельства сложились именно так, у меня есть будущее теперь. Хочу поблагодарить правоохранителей, бога, судьбу, что все сложилось так», — заявила девушка. Она подчеркнула, что хотела бы перевернуть эту страницу своей жизни и двигаться дальше.

По ее словам, отъезд в «Исламское государство» (группировка запрещена в РФ) к «любимому человеку» был для нее формой подросткового бунта.