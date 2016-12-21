Аномальные морозы в ХМАО парализовали движение транспорта

Ханты-Мансийск, 21 декабря. В городах ХМАО-Югры приостановили движение общественного транспорта из-за аномальных морозов. Кроме того, суровые погодные условия привели к задержке авиарейсов.

Как сообщили «URA.Ru» в справочной службе автовокзала в Ханты-Мансийске, все рейсы общественного транспорта сегодня отменены, аналогичная ситуация с рейсами из Нижневартовска.

Сильные морозы также внесли коррективы в планы пассажиров самолетов. В частности, в воздушной гавани Нижневартовска не могут приземлиться самолеты, прилетевшие из Петербурга, Краснодара и других городов. Кроме того, в сургутском аэропорту задерживаются вылеты в Новосибирск, Саратов и другие пункты назначения.

Ранее сообщалось, что из-за сильнейших морозов (40 градусов ниже нуля) общественный транспорт Екатеринбурга оказался парализован.