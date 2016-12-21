Штайнмайер призвал раскрыть подоплеку убийства российского посла

Берлин, 21 декабря. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назвал терактом убийство российского посла в Турции.

Об этом сообщается в телеграмме с соболезнованиями, которую Штайнмайер направил главе МИД России Сергею Лаврову. Немецкий дипломат призвал раскрыть подоплеку убийства. Он также отметил, что в своих мыслях находится вместе с родными и друзьями погибшего.

По мнению Штайнмайера, борьба с терроризмом является общим делом Берлина и Москвы. Он также подчеркнул, что решительно осуждает «подлое преступление». Жертвой теракта, по мнению дипломата, стал человек, задачей которого было установление взаимопонимания между россиянами и турками.

Напомним, Андрей Карлин погиб от огнестрельных ранений, полученных во время посещения выставки в Анкаре.