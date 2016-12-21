Пожилой преподаватель пытался добиться любви, похитив студентку в Ленобласти

Санкт-Петербург, 21 декабря. Влюбленный 60-летний преподаватель организовал похищение своей студентки в Выборге. 24-летняя девушка писала у него диплом. Научный руководитель понимал, что любовь его останется без ответа, но так просто с этим мириться не хотел.

По данным СУ СК РФ по Ленобласти, в ноябре минувшего года он предложил двоим своим знакомым за вознаграждение похитить девушку, а также инсценировать его собственное похищение. В планах влюбленного мужчины было также «героическое спасение» перепуганной девушки. За такой спектакль он собирался отдать 110 тыс. долларов.

11 ноября злоумышленники провернули «похищение». Девушку и преподавателя заперли в подвале, откуда они якобы спаслись. Но вместо признаний в любви престарелый «Ромео» стал фигурантом уголовного дела, пишет газета «Комсомольская правда в Петербурге». Он обвиняется в похищении человека с применением насилия, оружия из корыстных побуждений.