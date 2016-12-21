Новости Новороссии: ВСУ разрушили дом в Донбассе, Донецк запустил автобусы в Минск

Новороссия, 21 декабря. ВСУ пытались устроить прорыв позиций Народной милиции ЛНР у Дебальцево. Киевские силовики за сутки шесть раз обстреляли позиции бойцов ЛНР и выпустили почти 250 снарядов и мин по прифронтовым территориям ДНР. Минтранс ДНР открыл автобусное сообщение с Белоруссией.

ВСУ обстреляли район Дебальцево

Киевские силовики обстреляли подразделения Народной милиции Луганской народной республики, расположенные в районе Дебальцево, пытаясь выбить их с занимаемых позиций. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

«Киевские силовики по состоянию на 23.00 20 декабря не прекращают обстрелы наших позиций практически из всех видов вооружения, стараясь выбить подразделения народной милиции с занимаемых позиций», — подчеркнул майор.

Напомним, что в окрестностях Дебальцево подразделения 54-й бригады ВСУ при поддержке артиллерии 18 декабря начали попытки прорыва в район села Калиновка, артударам также подвергся район села Логвиново. По данным оборонного ведомства ЛНР, в результате боестолкновений киевские силовики потеряли убитыми 10 человек, около 20 были ранены. Потери народной милиции составили два человека убитыми и три ранеными.

ВСУ шесть раз нарушили минские соглашения

За минувшие сутки украинская сторона шесть раз обстреляла позиции Народной милиции Луганской народной республики. Об этом сообщили в силовых структурах ЛНР.

Район села Калиновка четырежды подвергся обстрелам с направления поселка городского типа Луганское. ВСУ применяли орудия калибра 152 мм и 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм.

С направления поселка городского типа Станица Луганская по району памятника князю Игорю велся огонь из автоматических станковых гранатометов (АГС) и стрелкового оружия. Данные о разрушениях пока уточняются.

Бойцы АТО обстреляли село Саханка на юге ДНР

Подразделения ВСУ открыли огонь в полночь и вели массированный обстрел села Саханка на юге Донецкой народной республики до 00.30. Глава администрации Новоазовского района Анатолий Яновский сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

«Сегодня ночью, с 00.00 до 00.30, украинские военные вели массированный обстрел Саханки. Данных о повреждениях и пострадавших не поступало», — отметил мэр.

ВСУ выпустили почти 250 снарядов по Донбассу

Киевские силовики с вечера выпустили 244 артиллерийских снаряда и мины по прифронтовым городам и селам Донецкой народной республики, сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

«С 18.00 до 02.00 украинская сторона выпустила 244 артиллерийских снаряда калибрами 152 и 122 мм и мины калибрами 82 и 120 мм», — подчеркнули в силовых структурах республики.

Огонь также велся по поселкам Трудовские, Александровка на западе Донецка, поселку Еленовка к юго-западу от столицы, селам Спартак, Крутая Балка Ясиноватского района, Саханке, Ленинскому, Коминтерново на юге страны и окраинам Докучаевска.

Кроме этого, согласно информации и.о. главы администрации Ясиноватой Олега Моргуна, в результате ночного обстрела со стороны ВСУ села Крутая Балка Ясиноватского района сгорел жилой дом.

«Данных о пострадавших не поступало», — отметил мэр.

Донецк запустил автобусное сообщение с Белоруссией

Министерство транспорта Донецкой народной республики запустило два новых международных маршрута, связывающие Донецк с Минском и Нижним Новгородом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалисты департамента автомобильного и пассажирского транспорта Минтранса ДНР согласовали документы для открытия двух новых международных автобусных маршрутов — в Нижний Новгород и Минск», — подчеркнули в ведомстве.

Также в сообщении диспетчерской службы ГП «Автовокзалы Донбасса» сказано, что стоимость билета в Минск составит 5030 рублей, а в Нижний Новгород — 4337 рубля.

Отметим, что в текущем году власти ДНР запустили 33 автобусных маршрутов, 11 из них — международные. Лицензии на пассажирские перевозки получили более 300 компаний.