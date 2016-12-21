Снайперы ЗВО проходят подготовку на уникальной полосе препятствий

Санкт-Петербург, 21 декабря. Новая полоса препятствий в Западном военном округе отличается повышенной сложностью и увеличенным количеством преград.

15 препятствий представляют собой бетонные, деревянные, металлические и каменные заграждения. На полосе представлены заборы, стены, элементы разрушенных зданий, опутанные колючей проволокой. На полигоне оборудованы водные преграды, канализационные ходы и подземные переходы. На новой полосе стрелки проходят огневую подготовку, учатся незаметно проникать в тыл противника, обезвреживать беспилотники условного противника в воздухе и вести снайперские дуэли. Оптимальным окончанием боевого задания считается незаметный отход с занимаемой позиции.