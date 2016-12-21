Новак дал прогноз о цене на газ для Украины в 2017 году

Москва, 21 декабря. Глава Минэнерго РФ Александр Новак дал прогноз по цене на газ для Украины во втором квартале 2017 года.

«Скорее всего, цена во втором квартале нового года будет уже выше из-за роста цены на нефть», — сообщил российский министр в интервью телеканалу «Россия 24» сказал министр энергетики РФ Александр Новак.

Ранее он сообщил, что «Газпром» предложил Киеву урегулировать вопросы о предоплате за поставки газа с без заключения допсоглашений. По словам Новака, российская корпорация предложила «Нафтогазу» гарантировать поставки газа письмом‍.

В ходе последних переговоров стороны обменялись взаимными письмами, в которых развеиваются опасения сторон, заключил глава Минэнерго РФ.



