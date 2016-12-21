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Ирак: более 107 тысяч жителей покинули Мосул после начала операции против ИГ
Весь мир

Ирак: более 107 тысяч жителей покинули Мосул после начала операции против ИГ

21.12.2016 12:37
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Ирак: более 107 тысяч жителей покинули Мосул после начала операции против ИГ

Женева, 21 декабря. Более 107 тысяч жителей иракского Мосула покинули город после начала операции против террористической организации «Исламское государство», сообщили представители Международной организации по миграции (МОМ).

17 октября началась операция по освобождению Мосула от боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ).

«В результате продолжающейся с 17 октября в Мосуле операции перемещенными лицами сейчас являются 107 304 человека (17 884 семьи)», — констатировали представители МОМ.

По данным Международной организации по миграции, с 19 декабря число переселенцев выросло почти на три тысячи.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что боевики, недавно захватившие сирийскую Пальмиру, могли прийти из иракского Мосула по специальному коридору, передает Национальная служба новостей.

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Катерина Тимошенская
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