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Новак объяснил, зачем Украина настаивает на допсоглашении по газу
Политика

Новак объяснил, зачем Украина настаивает на допсоглашении по газу

Вчера 12:27
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Новак объяснил, зачем Украина настаивает на допсоглашении по газу

Москва, 21 декабря. Министр энергетики России Александр Новак рассказал, почему Украина настаивает на дополнительном соглашении по поставкам российского газа.

Он отметил, что Киеву дополнительный контракт нужен для того, чтобы создать условия для решения арбитража в Стокгольме в пользу украинской компании «Нафтогаз».

По мнению Новака, украинская компания опасается срыва поставок газа по предоплате. «Нафтогаз» предполагает, что что по предоплате, внесенной за газ РФ, топливо не будет поставляться, либо будет поставлено, но не в соответствии с объемами и заявками украинской стороны.

Как ранее писала «Национальная служба новостей», «Газпром» категорически против заключения дополнительного соглашения.

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Алия Шарафутдинова
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