ВСУ шесть раз обстреляли ЛНР из гранатометов и арторудий

Луганск, 21 декабря. Украинские военные за прошедшие сутки шесть раз открыли огонь по позиции Народной милиции, сообщили в оборонном ведомстве республики.

Киев по-прежнему отказывается выполнять взятые на себя обязательства по реализации соглашений «Минска» по урегулированию кризиса — обстрелы Донбасса продолжаются. Так, в минувшие сутки село Калиновка, что в ЛНР, четыре раза было атаковано ВСУ со стороны пгт Луганское. Отметим, что киевские силовики при обстрелах используют тяжелое вооружение, включая минометы. Из станковых гранатометов также обстреливалась Станица Луганская и позиции Народной милиции у памятника князю Игорю.