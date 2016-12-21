Минобороны РФ возродило легендарный танковый полк времен ВОВ

Москва, 21 декабря. В Московской области был сформирован полк, который стал преемником легендарного танкового соединения времен Великой Отечественной войны.

Новый полк должен усилить состав 1-й гвардейской армии Западного военного округа, на вооружение он получил модернизированные танки Т-72БЗ, а также современные средства связи, разведки, ПВО и инженерного обеспечения. Подразделение получит боевое знамя и награды 1-й гвардейской танковой бригады, которая в годы Великой Отечественной войны была самым результативным танковым отрядом. Экипажи танков применили тактику засад тяжелой бронетехники и в 1941 году впервые в танковых войсках получили гвардейское звание. Танкисты бригады сражались за Москву и на Курской дуге. 29 бойцов бригады стали Героями Советского Союза, а двум из них звание Героя присваивалось дважды.