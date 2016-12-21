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Боевики из Алеппо получат помощь в больницах Израиля — Нетаньяху
Политика

Боевики из Алеппо получат помощь в больницах Израиля — Нетаньяху

Вчера 12:29
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Боевики из Алеппо получат помощь в больницах Израиля — Нетаньяху

Тель-Авив, 21 декабря. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что приказал правительству страны «найти способ» оказать содействие в доставке раненых в Алеппо боевиков «умеренной оппозиции» в больницы Израиля.

«Я обратился в МИД, чтобы найти способ расширить нашу медицинскую помощь пострадавшим в Сирии, в особенности в Алеппо», — передает слова премьера телеканал Al Alam.

Агентство отмечает, что технически Израиль по-прежнему находится в состоянии войны с Сирией, соответственно, предложение о помощи боевикам прозвучало от последовательного противника Палестины, Сирии и Ирана.

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Валентин Меликов
#беньямин нетаньяху
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