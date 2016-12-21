Ученые прогнозируют уменьшение смертности от рака на 15% за 20 лет

Лондон, 21 декабря. Ученые предполагают, что в ближайшие 20 лет смертность от рака среди жителей Великобритании сократится на 20% благодаря успешному продвижению в борьбе с онкологическими заболеваниями. Об этом сообщается на сайте Cancer Research UK.

По данным организации, в 2014 году на каждые 100 тыс. жителей Британии приходилась 331 смерть от рака. Однако к 2035 году этот печальный показатель должен упасть до 280 на 100 тыс. человек. Таким образом, смертность от онкологии уменьшится примерно на 15%. Специалисты связывают это с прогрессом в лечении рака и выявлением его на более ранних стадиях.

Как сообщала НСН, ранее ученые научились диагностировать рак благодаря яду кобры. Они создали средство-индикатор, который «помечает» границы раковой опухоли в организме.