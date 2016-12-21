Донбасс: ВСУ возобновили обстрелы Дебальцево

Донецк, 21 декабря. Обстановка в Дебальцево спокойная, однако обстрелы украинских силовиков продолжаются, заявил глава горадминистрации Александр Рейнгольд.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко заверил, что ситуация в районе Дебальцево находится под контролем ополчения. По его словам, у защитников города достаточно сил и средств, чтобы противостоять любым попыткам ВСУ перейти в наступление.

«Бои продолжаются по линии соприкосновения, в пригородах Дебальцево, — констатировал Рейнгольд. — В городе все спокойно, попаданий не зафиксировано».

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