Власти Якутии ввели сухой закон в ста селах

Якутск, 21 декабря. Почти в сотне населенных пунктов Якутии стал действовать так называемый «сухой закон» — запрет на продажу алкоголя в розницу, говорится в сообщении республиканского госсобрания.

В Якутии введен запрет на продажу горячительных напитков еще в 13 населенных пунктах, таким образом, их число приблизилось к сотне. Перед этим решением республиканского госсобрания был введен «сухой закон» в октябре 2016. Известно, что решение о запрете реализации алкогольной продукции в 13 селах, вступило в силу 20 декабря после пленарного заседания Ил Тумэн. Напомним, что ранее представитель местных властей Александр Жирков заявил о добровольном лечении от алкогольной зависимости жителей Якутии после объявленного запрета.