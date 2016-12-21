ИГ несет потери в ходе контртеррористической операции в Афганистане

Кабул, 21 декабря. В ходе масштабной контртеррористической операции, которая была развернута военными и силами безопасности Афганистана по крайней мере в семи провинциях страны боевики «Исламского государства» понесли значительные потери: уничтожено не менее двадцати четырех террористов.

По сообщения министерства обороны Афганистана, операции проходили при поддержке ВВС и артиллерии ВС Афганистана в провинциях Нангархар, Нуристан, Урозган, Фарах, Нимроз, Кундуз и Гильменд. Террористы ИГИЛ (группировка запрещена на территории РФ) были уничтожены в районе Дех Бала в провинции Нангархар.