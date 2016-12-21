Новак рассказал о шансах нефтяных цен вернуться в 2014-й

Москва, 21 декабря. Возврат цен на нефть до уровня 100 долларов за баррель маловероятен, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

По его мнению, в краткосрочной перспективе цены будут на уровне 60 долларов. Министр рассказал, что цены на нефть стабилизировались в диапазоне 50 и 55 долларами за баррель. Он назвал такой показатель хорошим эффектом для нефтегазового рынка. Это также должно обеспечить долгосрочные инвестиции в отрасль.

При этом, по оценкам Минэнерго РФ, повышения цен более 100 долларов за баррель не будет. В интервью телеканалу «Россия 24» Новак также подчеркнул, что в краткосрочной перспективе цены зафиксируются на уровне 60 долларов за баррель.