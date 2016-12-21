Ирак: два взрыва прогремели в Багдаде

Багдад, 21 декабря. Сегодня в столице Ирака прогремели два взрыва. СМИ сообщают, что как минимум девять человек были ранены.

Один из взрывов прогремел утром в багдадском районе Эз-Зафрания, который находится на юго-востоке города. Результатом стали тяжелые ранения четверых прохожих. Позже на площади Майсалун сработало еще одно взрывное устройство, которое было заложено на обочине дороги в восточной части столицы Ирака. От этого взрыва пострадали пять человек. Все раненые были экстренно доставлены в больницы, медики оказывают им помощь. Правоохранительные органы Багдада выясняют обстоятельства происшествий.