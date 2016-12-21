Количество жертв иркутского «Боярышника» увеличилось до 61

Иркутск, 21 декабря. Количество погибших от отравления настойкой «Боярышника» жителей Иркутска достигло 61. Об этом сообщили сегодня в Минздраве Иркутской области.

«По последним данным, число погибших — 61, на лечении в стационаре — 40. Общее число пострадавших — 106», — сообщила РИА Новости представитель ведомства Татьяна Шкурская.

Ранее в Иркутске состоялось экстренное совещание по делу о массовом отравлении спиртосодержащим средством «Боярышник» с метанолом, которое провел глава СУ РФ Александр Бастрыкин. По последней информации, по делу о гибели людей от поддельной настойки задержаны уже 11 человек.

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