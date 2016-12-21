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Количество жертв иркутского «Боярышника» увеличилось до 61
Общество

Количество жертв иркутского «Боярышника» увеличилось до 61

Вчера 12:04
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Количество жертв иркутского «Боярышника» увеличилось до 61

Иркутск, 21 декабря. Количество погибших от отравления настойкой «Боярышника» жителей Иркутска достигло 61. Об этом сообщили сегодня в Минздраве Иркутской области.

«По последним данным, число погибших  — 61, на лечении в стационаре  — 40. Общее число пострадавших  — 106»,  — сообщила РИА Новости представитель ведомства Татьяна Шкурская.

Ранее в Иркутске состоялось экстренное совещание по делу о массовом отравлении спиртосодержащим средством «Боярышник» с метанолом, которое провел глава СУ РФ Александр Бастрыкин. По последней информации, по делу о гибели людей от поддельной настойки задержаны уже 11 человек.

Читайте также: Уроки иркутского «Боярышника»: что делать при отравлении метанолом.

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Ксения Тасманова
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