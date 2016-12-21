Почерк ИГИЛ в Facebook вызвал недоумение Захаровой

Москва, 21 декабря. Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова предположила, что администрация Facebook может быть связана с террористической организацией «Исламское государства», после удаления ее поста.

Захарова возмутилась удалением ее поста в Facebook, посвященного убитому российскому послу Андрею Карлову в Анкаре. Она предположила, что так могут поступать сообщники запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ).

«Удаление админами компании «Фейсбук» из моего аккаунта фотографии убитого посла Андрея Карлова — это акт не цензуры, но информационной диверсии, — сообщила она социальной сети. — В курсе ли компания, кто эти админы и какие цели они преследуют? Возможно, это игиловцы?»

Ранее депутаты Госдумы почтили минутой молчания память убитого посла России в Турции Андрея Карлова, передает «Газета.ru».