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Путин утвердил флаг и геральдический знак Росгвардии
Общество

Путин утвердил флаг и геральдический знак Росгвардии

Вчера 11:56
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Путин утвердил флаг и геральдический знак Росгвардии

Москва, 21 декабря. Российский президент Владимир Путин утвердил флаг и геральдический знак Росгвардии — символом ведомства станет увенчанный короной двуглавый орел со скрещенными мечами.

Новой символикой Росгвардии, утвержденной по указу главы государства, станет флаг и герб силового ведомства. На краповом полотнище с расцветкой государственного флага появится эмблема Нацгвардии РФ. Герб представляет собой двухглавого орла, увенчанного короной, держащего в лапах скрещенные мечи.

На груди орла можно увидеть щит треугольной формы, в краповом поле – поражающего дракона всадника. В сообщении на официальном сайте правовой информации также отмечается, что возможно использование в качестве эмблемы Росгвардии только щит со скрещенными мечами.

 

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Ирина Селезнева
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