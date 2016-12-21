Полиция ДНР установила причины взрыва автомобиля в центре Донецка



Донецк, 21 декабря. Установлены причины взрыва автомобиля в центре Донецка. МВД республики заявляет, что машина взлетела на воздух из-за неисправного газобаллонного оборудования. К такому выводу правоохранители пришли по итогам ряда экспертиз.

«В результате было установлено, что взрыв произошел в результате неправильно установленного газобаллонного оборудования», — заявили представители министерства. В момент взрыва водитель машины находился неподалеку. У него случился инфаркт, его срочно госпитализировали. Сейчас, по оценкам медиков, он находится в состоянии средней степени тяжести.

Как сообщалось ранее, взрыв прогремел на улице Артема в центре Донецка накануне днем.