Лундгрен готов к переезду в Россию из-за Путина

Москва, 21 декабря. Голливудский актер Дольф Лундгрен признался, что подумает о переезде в Россию, «если в Америке станет хуже».

Он выразил разочарование ходом предвыборной кампании в Соединенных Штатах Америки и добавил, что Трамп является незрелым политиком.

В этих обстоятельствах Лундгрен готов подумать о возможном переезде в РФ и о получении российского гражданства. Во время своего интервью СМИ, актер также подчеркнул, что президент России Владимир Путин кажется ему собранным и спокойным. «Я, конечно, в политике не эксперт, но ваш президент Владимир Путин собран, спокоен, зрелый политик и у него всегда есть план», — резюмировал он.

Как ранее писало URA.RU, Стивен Сигал стал россиянином.