Киеву отступать некуда: почему «Газпром» и «Нафтогаз» не могут договориться

Переговорам между Москвой и Киевом по поставкам газа мешает вопрос подписания дополнительного соглашения. Как рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак, «Газпром» предлагает «Нафтогазу» обойти этот пункт и обменяться взаимными письмами. Украинская сторона пока в этом вопросе непреклонна. Почему Киеву так нужно это соглашение? Разбиралось Федеральное агентство новостей.

Ситуация простая: «Газпром» хочет урегулировать спорные вопросы, возникающие между двумя сторонами, с помощью взаимных писем. Они смогут развеять все опасения Киева относительно будущего: что топливо не будет поставляться или будет, но не в тех масштабах и объемах. Киев не соглашается. Почему этот момент для него так принципиален?

«Украина хочет обострить ситуацию, чтобы Европа и Россия испугались и пошли на ее условия. А ее условия таковы: добиться как можно большей скидки, чтобы перед собственными гражданами оправдаться, почему они не так давно отмечали год отказа от российского газа, а сейчас вновь вернулись в его закупке. Но, по сути, о новой цене никто и не говорит. Главное условие, которое предлагает Киев, — отмена требования «бери или плати». Это создаст пример отступления российской стороны от условий контракта (это выгодно в рамках Стокгольмского арбитража как прецедент), плюс в этом случае не вырастут претензии «Газпрома», — комментирует преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

По его словам, «Нафтогаз» должен российской стороне очень большую сумму, поскольку капают проценты: по пункту контракта «бери или плати» Киев ежеквартально физически не выбирает объем потребляемого газа и при этом не платит.

«В каждом квартале «Газпром» добавляет большую сумму в долларах к своему иску в Стокгольмском арбитраже. Кроме того, Киев требует обязательно прописать в дополнительном соглашении, что именно Украина определяет функции входа российского газа, чтобы тот не поступал в Донбасс. Контракт будет действовать еще два года, при этом «Газпрому» трогать его нельзя. Иначе получится, что все претензии «Нафтогаза» к российской стороне были верными. В этом случае за все предыдущие годы «Газпром» выплатит солидную компенсацию, которую Киев требует в Стокгольмском арбитраже. Уже накапало больше 10 миллиардов долларов», — продолжает эксперт ФАН.

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Об этом прямо говорит и Новак: украинская сторона, настаивая на обязательности дополнительного соглашения по контракту, пытается создать условия для решения арбитража Стокгольма в свою пользу.

«Это и есть суть спора: надо ли исполнять контракт в той форме, в которой он был подписан, или нет. Стороны идут ва-банк. Требования «Газпрома» к «Нафтогазу» превышают весь бюджет Украины, там уже накопилось претензий на сумму в 38 миллиардов долларов. Отступать Киеву уже нельзя. Если победят, смогут на легальных основаниях зимой забирать себе транзитный газ из России», — считает Юшков.

Напомним, Киев прекратил закупку газа у России в ноябре 2015 года, но продолжил закупать реверсный газ в ЕС. В ноябре этого года «Нафтогаз» заявил, что готов возобновить закупки газа из России на условиях предыдущих «зимних пакетов». Однако стороны пока ни о чем не договорились, а зима уже наступила. И входит в нее Киев с минимальными за всю историю запасами газа в подземных хранилищах.