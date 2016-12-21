Сирия, 21 декабря. В провинцию Алеппо были доставлены 1250 раненых и больных жителей, покинувших города Аль-Фуа и Кафрайя в пригороде Идлиба, еще около 80 мирных жителей прибыли в провинцию Латакия. Сирийская армия успешно отразила наступление террористов ИГ* на позиции недалеко от города Пальмира в провинции Хомс. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Латакия

В провинцию Латакия прибыли около 80 мирных жителей, покинувших шиитские поселение Аль-Фуа и Кефрайя, расположенные в провинции Идлиб. Несколько часов назад беженцы получили необходимые продукты питания и воду.

Провинция Алеппо

В провинцию Алеппо были доставлены 1250 раненых и больных жителей городов Аль-Фуа и Кафрайя в пригороде Идлиба. Ранее сообщалось, что власти Сирии начали эвакуацию 4000 человек из шиитских поселений, расположенных в северной части провинции.

Во время празднования освобождения города Алеппо от боевиков Свободной сирийской армии (ССА) в христианском квартале Азизия прогремел взрыв, пострадавших среди мирного населения нет. В связи с инцидентом эвакуация из города временно приостановлена.

Провинция Хомс

Сирийская армия успешно отразила нападение террористов ИГ на свои позиции, расположенные недалеко от города Пальмира в восточном направлении от города Хомс. В ходе наступления были уничтожены несколько исламистов.

Провинция Дейр эз-Зор

Боевики «Исламского государства» три месяца назад арестовали четырех человек, обвинив их в поддержке курдских формирований народной самообороны и шпионаже в пользу YPG. Шариатский суд приговорил арестантов к одной из высших форм наказания: признанных виновными сожгли заживо в восточной части города Дейр-эз-Зор.

ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по опорным пунктам террористов, расположенным в районах Аль-Хувайка и Аль-Рашдийя. Также воздушная операция велась в районе Аль-Хусайния в северном направлении от города Дейр эз-Зор.

Провинция Даръа

Артиллерийские подразделения сирийской армии открыли огонь по укреплениям исламистов, расположенным в районе шоссе Аль-Садд на окраине города Даръа. Информация по итогам обстрела пока уточняется.

Провинция Ракка

Курдские отряды обстреляли из артиллерийских установок позиции террористов ИГ, укрепившихся в районе деревни Джабар в пригороде Ракки. Данные о результатах атаки пока уточняются.

Провинция Хама

Военные источники сообщают, что сирийская армия атаковала скопления боевиков-оппозиционеров на фронтах в северном предместье Хамы. На данный момент столкновения продолжаются.

Провинция Хасака

Сегодня мирные жители населенного пункта Амуда, расположенного в окрестностях города Камышлы, вышли на митинг. Активисты сообщили, что сидячая демонстрация была посвящена поддержке жителей города Алеппо.

Провинция Кунейтра

Артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреляла позиции боевиков, укрепившихся в районе деревни Жбата аль-Хашаб в пригороде Кунейтры. В ходе обстрела уничтожены трое исламистов.

Ирак

Одиннадцать человек погибли в Ираке при взрыве бомбы около штаба Демократической партии иранского Курдистана (ДПИК). Взрывное устройство сработало в городе Кей-Санджак, расположенном на северо-востоке страны в провинции Эрбиль. Количество раненых пока уточняется. Жертвами трагедии стали члены Демократической партии Курдистана, сотрудники местных правоохранительных органов, а также ребенок. Ответственность за взрывы не взяла ни одна из действующих.