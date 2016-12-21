Лидер фракции «Единая Россия» назвал фото «детей Алеппо» оправданием терроризма

Москва, 21 декабря. Тенденция использовать образы детей, как это произошло в Алеппо, становится попыткой оправдания терроризма, заявил лидер фракции «Единая Россия», вице-спикер Государственной думы Владимир Васильев.

Васильев обратил внимание, что использование образов детей является опасной тенденцией. Он отметил, что этот прием используют террористы.

«Сейчас мы услышали о том, что в Порт-Саиде прямые постановки поймали за руку, когда ребенок, девочка в белом платье, со следами «крови»… — констатировал он. — Создается контент».

Представитель Госдумы призвал противостоять этим методам.

«Потому что терроризм, если его принимает какая-то часть общества, оправдывает, а СМИ не дают оценки, придет к вам», — заметил он.

Ранее постпредставитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов отметил, что Алеппо был освобожден от террористов, а не пал, пишет «Газета.ru».