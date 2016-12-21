Госдума приняла заявление с гневным осуждением убийства посла Карлова в Турции

Москва, 21 декабря. Госдума приняла заявление по поводу убийства российского посла в Турции Андрея Карлова. Депутаты осудили данное преступление и призвали к масштабному сотрудничеству в борьбе с терроризмом.

«Испытывая чувства искреннего возмущения в связи с жестоким убийством чрезвычайного и полномочного посла РФ, чья миссия заключалась в налаживании подлинного добрососедства между народами России и Турции, депутаты Госдумы заявляют о своём гневном осуждении терроризма в любых его проявлениях», — приводит отрывок из заявления «Парламентская газета».

Парламентарии также выразили надежду на заслуженное наказание для тех, кто стоит за убийством Карлова, и назвали напрасными надежды на подрыв отношений Москвы и Анкары после совершенного преступления.

Отметим, что в поддержку принятия заявления выступили 428 депутатов, воздержался только один. Против не проголосовал никто.