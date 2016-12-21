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Bloomberg прав: Россия получит отмену санкций и экономический рост
Экономика

Bloomberg прав: Россия получит отмену санкций и экономический рост

Вчера 12:08
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Bloomberg прав: в следующем году Россию ждет экономический рост

Санкции, которые были введены Соединенными Штатами в отношении Российской Федерации, в течение 2017 года с большой вероятностью будут ослаблены, пишет Bloomberg. Корреспондент Федерального агентства новостей обсудил с экспертом экономический прогноз для России на следующий год и последствия возможной отмены западных санкций для разных секторов экономики.

По данным издания, 55% экономистов прогнозируют ослабление санкций в течение следующего года. При этом 43% выражают уверенность, что новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не станет ослаблять антироссийские санкции.

Что касается санкций Европейского союза, то, по информации издания, 40% экономистов считают, что в следующем году они будут значительно смягчены. Треть опрошенных видит результатом смягчения санкций снижение курса рубля. В то же время 57% экономистов считают, что рубль вырастет минимум на 1%.  

«С моей точки зрения, Bloomberg прав во всем. Не только в том, что санкции будут отменены, но и в том, что Российская Федерация получит прибавку к экономическому росту 2%. Еще полпроцента — в 2018 году. Это кому-то плюс, кому-то минус. Рост экономики — это средняя температура по больнице. Ясно, что Россия будет отменять свои контрсанкции. То есть для сельского хозяйства, прочих крупных секторов, которые конкурируют с импортом, это будет не очень хорошо. В выигрыше, конечно, будет фондовый рынок. Он и так уже отыграл победу новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа», — пояснил ФАН экономический эксперт Александр Разуваев.

Bloomberg прав: в следующем году Россию ждет экономический рост

Будет ли рынок отыгрываться дальше? По мнению эксперта, да. В выигрыше будут компании с наибольшей капитализацией фри-флоута (приблизительная доля акций, находящихся в свободном обращении). Прежде всего, это касается «Газпрома», у которого большая капитализация фри-флоута и он очень дешевый.

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«Рубль тоже ждет рост. Однако, Центральный банк Российской Федерации не даст рублю сильно укрепиться, потому что тогда это коснется и бюджета, и поддержки экспорта, особенно учитывая тот факт, что не будет наш ЦБ отказываться от таргета по резервам в 500 миллиардов долларов. Сейчас они около 400 млрд. долларов. Я думаю, что курс останется, несмотря на снятие санкций, в пределах 60–65 рублей за доллар. Что касается евро, то здесь я немного экстремист: в следующем году евро будет дешевле доллара. Это связано, прежде всего, со ставками Федеральной резервной системы США», — резюмировал Александр Разуваев.

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Илья Муромский
#александр разуваев
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