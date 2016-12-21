Квартиры жены и сына экс-губернатора Хорошавина арестованы в Москве

Москва, 21 декабря. Квартиры жены и сына бывшего сахалинского губернатора Александра Хорошавина арестованы в Москве.

Приставы продолжают конфискацию его имущества на сумму свыше миллиарда рублей, постановление об этом было ранее принято судом. Так, в Госхран уже переданы дом на Рублевке, несколько элитных иномарок и более пяти сотен ювелирных украшений, принадлежавших семейству Хорошавиных.

Как сообщала ранее НСН, экс-глава Сахалинской области был задержан 3 марта 2015 года. Он подозревается в коррупции. По данным СК РФ, общая сумма взяток, которые получили Хорошавин со своими подельниками, превышает 522 млн рублей.