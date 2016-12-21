Россиянке после ДТП в Таиланде срочно требуется сложная операция

Бангкок, 21 декабря. Российское посольство в Таиланде сообщает, что у пострадавшей в аварии россиянки обнаружена тяжелая травма печени.

Дипломаты сообщают, что гражданку России сейчас готовят к срочной операции. Врачи отметили резкое ухудшение состояния россиянки и диагностировали разрыв печени, сейчас ведется подготовка к хирургическому вмешательству.

На юге Таиланда из-за сложных метеоусловий в аварию попал микроавтобус с иностранцами, три пассажира погибли. Ранее агентство Ura.ru сообщило, что еще двое россиян попали в аварию в Таиланде. Россияне ехали на мотобайке. Неожиданно они перестроились на соседнюю полосу. Водитель такси, двигавшегося в попутном направлении, не успел затормозить. Дорожная полиция выясняет обстоятельства автокатастрофы.