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Пальмира: ВКС РФ помогают армии Асада отражать атаки ИГ
Политика

Пальмира: ВКС РФ помогают армии Асада отражать атаки ИГ

Вчера 11:45
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Пальмира: ВКС РФ помогают армии Асада отражать атаки ИГ

Дамаск, 21 декабря. Войска сирийского правительства, дислоцированные в районе военного аэродрома Т-4, расположенного к западу от захваченной террористами ИГ Пальмиры в ходе интенсивных боев отбили несколько групп боевиков, пытавшихся захватить аэродром. Наземным силам правительства помогают вертолеты ВКС РФ и ударные группы ВВС Сирии.

На видеозаписи бригада Сирийской арабской армии «Щит Каламуна» отражает наступление террористов ИГИЛ (группировка запрещена в РФ решением Верховного суда) на аэродром Т-4 в восточной части провинции Хомс. По данным военных источников, в ходе боев у аэродрома Т-4 правительственным войска удалось уничтожить по крайней мере две боевые машины и не меньше десятка террористов.

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Валентин Меликов
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