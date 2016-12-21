Долой насильников и дебоширов: почему США возвращают Японии часть Окинавы

Пентагон выразил намерение передать японскому правительству часть территории острова Окинава, где расположены американские военные базы. Делая такой широкий жест, Соединенные Штаты пытаются снизить градус напряженности среди местных жителей, которые устали от дебошей американских военных, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов.

Командование ВВС США в Японии отмечает, что Токио будут возвращены территории общей площадью около четырех тысяч гектаров. Это будет самым крупным возвратом территории японской стороне с 1972 года.

«Возвращение 4 тысяч гектаров станет самым крупным возвратом земли японскому правительству с 1972 года», — отметил командующий американскими вооружёнными силами в Японии генерал-лейтенант Джерри Мартинес.

Сама церемония пройдет в два этапа: 21 декабря в Токио и 22 декабря — в городе Наго префектуры Окинава.

«Возврат территории не связан с тем, что Токио ведет активную работу по налаживанию взаимоотношений с Москвой. Проблема Окинавы — это давняя проблема, которая тянется весь послевоенный период. 1972 год — это как раз тот год, когда американцы вернули Окинаву Японии, потому что до того момента она находилась полностью под американской оккупацией, административным управлением», — поясняет эксперт.

С 1972 года японцы восстановили свой суверенитет над островом и приступили к его управлению. Но проблема в том, что на Окинаве все еще остается огромное количество американских военных баз, которые очень вредят местному населению префектуры.

«Американские солдаты себя очень плохо ведут — изнасилования, драки, пьяные дебоши и так далее. Командование ВВС США принимает меры, пытаясь запретить военным покидать пределы баз, но пока ничего не помогает. Кроме того, местные жители опасаются падений американских военных самолетов и вертолетов. Возьмем военный объект Футэмма — база корпуса морской пехоты, расположенная в центре города Гинован. Там взлетно-посадочные полосы являются чуть ли не центральным проспектом, а это шум, загрязнение и опасность падения воздушного судна. Кроме того, туда сейчас переведены конвертопланы v-22 Osprey, которые имеют повышенную грузоподъемность и аварийность. Поэтому жители Окинавы постоянно требуют вывода этой базы с острова», — сообщил Кистанов.

Американская сторона отмечает, что сокращение тренировочной зоны на Окинаве не испортит договорённостей США о совместной работе с правительством Японии. Более того, это не помешает Вашингтону вести дальнейшее сотрудничество с японскими силами обороны.

«Да, все это делается для того, чтобы смягчить настроения японцев, дав им вздохнуть полной грудью. Тем самым снижается градус напряженности», — заключает руководитель Центра японских исследований.

Напомним, Окинава занимает 1% территории Японии, при этом ее жители убеждены, что возвращения четырех тысяч гектаров недостаточно, так как в префектуре находятся 25,8 тысячи американских военнослужащих и 19 тысяч членов их семей и гражданских лиц США.