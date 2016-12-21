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Володин рассказал об итогах работы осенней сессии Госдумы
Общество

Володин рассказал об итогах работы осенней сессии Госдумы

Вчера 11:33
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Володин рассказал об итогах работы осенней сессии Госдумы

Москва, 21 декабря. Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал осеннюю сессию парламента, назвав ее короткой, но напряженной.

Сегодня в Госдуме прошло 17 пленарное заседание, которое завершает работу осенней сессии российского парламента. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, за 77 дней работы депутатам пришлось решать многие вопросы, включая законотворчество, принимать федеральный бюджет, поэтому сессия была по-своему напряженной. Спикер отметил нововведение – если ранее депутаты избирались в декабре, то сейчас у корпуса была возможность «участвовать в принятии и рассмотрении бюджета».


 

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Ирина Селезнева
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