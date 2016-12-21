Уничтожение ИГ в Ливии станет целью США после освобождения Сирта

Вашингтон, 21 декабря. США намерены продолжить борьбу с террористической организацией «Исламское государство» в Ливии после освобождения Сирта, заявил представитель африканского командования ВС США Марк Чидл.

Чидл обратил внимание, что Вашингтон продолжит борьбу с запрещенным в России «Исламским государством» (арабское название — ДАИШ).

«Мы продолжим воевать с ИГ в Ливии и повсюду, руководствуясь последними указами президента», — констатировал он.

Представитель ВС США отметил, что операция против ИГ в Ливии продолжится, когда Сирт будет очищен от бомб и мин-ловушек, а также в городе будут созданы эффективные органы местного управления.

В результате столкновений с боевиками «Исламского государства» в Сирте погибли 14 ливийских военных, ранее передавала «Газета.ru».