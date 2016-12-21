Стало известно, какие территории США вернут Японии

Токио, 21 декабря. Общая площадь территории, которую Соединенные Штаты намерены вернуть Японии, составляет около 4 тысяч гектаров. С 1972 года это крупнейший возврат японских земель, оккупированных США по итогам Второй мировой войны.

Все возвращаемые земли располагаются на острове Окинава, где находится большое количество военных баз США.