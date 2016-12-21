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Стало известно, какие территории США вернут Японии
Политика

Стало известно, какие территории США вернут Японии

Вчера 11:26
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Стало известно, какие территории США вернут Японии

Токио, 21 декабря. Общая площадь территории, которую Соединенные Штаты намерены вернуть Японии, составляет около 4 тысяч гектаров. С 1972 года это крупнейший возврат японских земель, оккупированных США по итогам Второй мировой войны.

Все возвращаемые земли располагаются на острове Окинава, где находится большое количество военных баз США.

«Уменьшение территории этой тренировочной базы на Окинаве не помешает исполнить наши обязательства по обеспечению обороны двух стран», — приводит агентство Kyodo слова командующего американским контингентом на Окинаве генерал-лейтенанта Лоуренса Николсона.

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Валентин Меликов
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