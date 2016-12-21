Пастора «секты Порошенко» поймали в московском туалете



Москва, 21 декабря. Пастора «секты Порошенко», наживающегося на своих прихожанах, задержала полиция Москвы. Операция прошла в «Духовном центре «Возрождение». Лидер самопровозглашенной церкви пытался спрятаться от стражей порядка в туалете, но попытки провалились.

Свои «мистические ритуалы» пастор «секты Порошенко» проводил в арендованном конференц-зале одной из столичных гостиниц, уточнил источник в правоохранительных органах. В ходе действа он вводил своих прихожан в транс. Полиция располагает данными, что «религиозная община» занималась мошенничеством, наживаясь на посетителях.

При этом источник отметил, что пастор пытался скрыться от полиции. Сначала спрятался в туалете, но потом был вынужден покинуть это убежище. На улице он смешался с толпой «прихожан», но полициейским удалось задержать мужчину.

Действия этой организации будут проверены на экстремизм, подчеркнул собеседник телеканала РЕН ТВ.