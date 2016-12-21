FAN-TV Лента новостей
Пастора «секты Порошенко» поймали в московском туалете
Происшествия

Пастора «секты Порошенко» поймали в московском туалете

Вчера 11:33
304

Пастора «секты Порошенко» поймали в московском туалете
Москва, 21 декабря. Пастора «секты Порошенко», наживающегося на своих прихожанах, задержала полиция Москвы. Операция прошла в «Духовном центре «Возрождение». Лидер самопровозглашенной церкви пытался спрятаться от стражей порядка в туалете, но попытки провалились.

Свои «мистические ритуалы» пастор «секты Порошенко» проводил в арендованном конференц-зале одной из столичных гостиниц, уточнил источник в правоохранительных органах. В ходе действа он вводил своих прихожан в транс. Полиция располагает данными, что «религиозная община» занималась мошенничеством, наживаясь на посетителях.

При этом источник отметил, что пастор пытался скрыться от полиции. Сначала спрятался в туалете, но потом был вынужден покинуть это убежище. На улице он смешался с толпой «прихожан», но полициейским удалось задержать мужчину.

Действия этой организации будут проверены на экстремизм, подчеркнул собеседник телеканала РЕН ТВ. 

 

комментарии
Ярослава Замысловатова
#петр порошенко
Новости партнеров
Эксклюзив

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

Сегодня 20:28
125

Дары для коварного Вучича: почему Сербия нуждается в военном союзе с Россией

Сегодня 19:57
218

Здоровый сон, «Оливье» и морс: как встретят 2017-й год звезды российского спорта

Сегодня 19:45
54

«Гоблин» Пучков о боярышниковом веселье на Украине: Это реакция фашистов и дегенератов

Сегодня 19:42
694

Сирия новости 22 декабря 2016 19.30: ИГ атаковало САА в Хомсе, ВКС РФ нанесли удар по боевикам в Хаме

Сегодня 19:30
344
Показать еще
Прямая трансляция

Путин, Си Цзиньпин и «28 панфиловцев»: премию «Человек года» вручили в Москве. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Росгвардия накрыла сходку вежливых мафиози в Петербурге

20:41

НАТО не хочет комментировать договоренности РФ и Сербии о передаче вооружений

20:39

Трамп назначил главу совета по вопросам промышленной и торговой политики

20:32

Сирия сегодня: Джонсон обвинил РФ в атаке на гумконвой в Алеппо, «ан-Нусра» устроила терракт в Даръа

20:28

Ученые ракрыли главный секрет челябинского метеорита

20:23

Трамп предложил расширить ядерный арсенал США

20:22

Ученые объяснили преимущества секса для продолжения человеческого рода

20:13

Адвокат назвал бредом новые обвинения США против Сноудена

20:04

Дебошир пытался руганью выгнать дочь Трампа из самолета за политику отца

20:01

Мэй обещает, что террористы не испортят британцам Рождество

19:58

Лучше бы выпили «Виагру»: три брата-импотента погибли при попытке изнасиловать крокодила в ЮАР

19:57

Дары для коварного Вучича: почему Сербия нуждается в военном союзе с Россией

19:57
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2016 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Росгвардия накрыла сходку вежливых мафиози в Петербурге
Читать
Закрыть