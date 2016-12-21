ВКС РФ уничтожили более 60 тысяч объектов террористов в Сирии

Москва, 21 декабря. Российские военные летчики совершили более 30 тысяч боевых вылетов в Сирии, поддерживая наступление правительственных войск на террористов.

Во время боевых вылетов экипажи Воздушно-космических сил России уничтожили порядка 62 тысяч военных объектов, контролируемых террористами. Военная операция ВКС РФ на сирийской территории началась в сентябре 2015 года, Вооруженные силы России вмешались в сирийский конфликт по официальному приглашению Дамаска. Авиация с базы «Хмеймим» и палубы авианосца «Адмирал Кузнецов» практически ежедневно совершает вылеты и поражает объекты террористов в Сирийской Арабской Республике.