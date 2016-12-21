Стало известно, как водитель фуры пытался остановить террориста в Берлине

Берлин, 21 декабря. Водитель польского грузовика, на котором был совершен теракт на рождественской ярмарке в Германии, попытался оказать сопротивление террористу, но был убит.

Как рассказал глава транспортной компании Ариэль Журавский, которой принадлежал грузовик, вечером 19 декабря за рулем большегруза находился 37-летний Лукаш Урбан.

Тело убитого водителя нашли в кабине грузовика. Его лицо распухло и было окровавлено. Из этого эксперты сделали вывод, что водитель пытался помешать экстремисту.

Ранее премьер-министр Польши Беата Шидло назвала убитого Лукаша Урбана «первой жертвой» теракта. Напомним, как писало URA.RU, в результате теракта в Берлине погибли 12 человек.