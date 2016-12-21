ЛНР и ДНР сообщили о начале заседания подгруппы по безопасности в Донбассе

Минск, 21 декабря. Подгруппа по вопросам безопасности в Донбассе начала работу в Минске, сообщили представители Луганской и Донецкой народных республик.

Уполномоченный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего констатировал, что встреча переговорщиков по вопросам безопасности началась.

«Рабочая группа по вопросам безопасности приступила к работе в Минске», — отметил он.

Эту же информацию подтвердили в пресс-службе главы делегации ДНР на минских переговорах Дениса Пушилина.

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