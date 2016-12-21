ФАН публикует список госпитализированных после отравления «Боярышником» в Иркутске

Иркутск, 21 декабря. Согласно последним данным, количество погибших от отравления «Боярышником» в Иркутске превысило 60 человек. Федеральное агентство новостей приводит данные по состоянию на восемь часов утра среды, 21 декабря, относительно количества пострадавших, обратившихся за медпомощью, а также их состояния, о котором сообщают медики. Самому молодому из пострадавших 26 лет, но есть среди отравившихся «Боярышником» и люди далеко за 60. Есть сведения о 34 пострадавших, медики делают все возможное, чтобы помочь им.

Список пострадавших:

- Василий Т., 1982 г.р. — судорожный синдром на фоне употребление суррогатного алкоголя, переведен на неврологическое отделение, состояние средней степени тяжести

- Александр Ф., 1961 г.р. — отравление суррогатами алкоголя («Боярышник»), переведен на искусственную вентиляцию легких, пациент в крайне тяжелом состоянии

- Дмитрий Л., 1981 г.р. — отравление суррогатами алкоголя («Боярышник»), пациент в тяжелом состоянии

- Наталья Т., 1974 г.р. — отравление суррогатами алкоголя («Боярышник»), пациент в тяжелом состоянии

- Иосиф С., 1946 г.р. — отравление суррогатами алкоголя, пациент в тяжелом состоянии

- Ольга В., 1970 г.р. — отравление суррогатами алкоголя, пациент в тяжелом состоянии

- Александр Ю., 1971 г.р. — отравление суррогатами алкоголя, пациент в тяжелом состоянии

- Владимир Н., 48 лет — отравление суррогатами алкоголя, пациент в крайне тяжелом состоянии, без динамики, у пациента наблюдается глубокое оглушение

- Юрий О., 51 год — отравление суррогатами алкоголя, тяжелое состояние, динамика положительная

- Игнат М., 31 год – отравление суррогатами алкоголя, пациент в крайне тяжелом состоянии

- Вячеслав С., 51 год — отравление суррогатами алкоголя, пациент в крайне тяжелом состоянии

- Денис З., 30 лет – отравление суррогатами алкоголя, состояние средней степени тяжести

- Александр Д., 31 год — отравление суррогатами алкоголя, состояние средней степени тяжести

- Андрей К., 47 лет — отравление суррогатами алкоголя, состояние средней степени тяжести

- Сергей К., 37 лет — отравление суррогатами алкоголя, состояние крайне тяжелое

- Федор Ф., 38 лет — отравление суррогатами алкоголя, состояние средней степени тяжести, выписан из больницы

- Алексей С., 31 год — отравление суррогатами алкоголя, состояние средней степени тяжести

- Евгений П., 43 года — отравление суррогатами алкоголя, состояние средней степени тяжести

- Станислав П., 26 лет — отравление суррогатами алкоголя, состояние средней степени тяжести

- Александр Б., 29 лет — отравление суррогатами алкоголя, состояние средней степени тяжести

- Александр А., 27 лет – отравление суррогатами алкоголя, состояние средней степени тяжести

- Елена С., 47 лет — отравление суррогатами алкоголя, состояние крайне тяжелое

- Сергей Д., 38 лет – отравление суррогатами алкоголя, состояние средней степени тяжести

- Максим Я., 39 лет – отравление суррогатами и алкоголем, состояние тяжелое

- Александр Б., 1958 г.р. — отравление суррогатами алкоголя, находится в реанимации, пациент в коме, состояние оценивается как крайне тяжелое

- Валентина С., 1988 г.р. — отравление суррогатами алкоголя, находится в реанимации, пациентка в сознании, состояние тяжелое, положительная динамика

- Константин Л., 1982 г.р. — отравление суррогатами алкоголя (метанола), рассказал врачам, что пил с другом «Белую березу»; находится в реанимации, пациент в сознании, состояние тяжелое, положительная динамика

- Юрий К., 1975 г.р. – отравление метанолом, находится в реанимации, состояние крайне тяжелое

- Анатолий Л., 1966 г.р. — находится в реанимации, состояние тяжелое, положительная динамика, в сознании

- Александр А., 1947 г.р. — в реанимации, состояние тяжелое, в сознании

- Наталья К., 49 лет – крайне тяжелое состояние без динамики

- неизвестный, предположительно 50 лет – крайне тяжелое состояние без динамики

- Сергей К., 50 – состояние средней тяжести без динамики

- Эдуард Ш., 52 — состояние средней тяжести без динамики